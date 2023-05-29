Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обстрелы со стороны ВСУ прекратятся после того как к региону будет присоединена Харьковская область.
Генерал-майор Сергей Липовой считает, что со временем Харьков войдёт в состав России. Однако сначала необходимо ослабить ВСУ, вычислить батареи, которые открывают огонь по российской территории, и уничтожить их. Затем следует "перемолоть" те силы противника, которые размещены под Запорожьем и Херсоном, потому что именно эти группировки намерены пойти в контрнаступление.
"Когда у них не останется ни сил, ни средств, ни резерва, тогда нужно планировать взятие Харьковской области под наш контроль", — подчеркнул Герой России в беседе с НСН.
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