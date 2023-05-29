Гладков: Харьков нужно присоединить к Белгородской области для прекращения обстрелов ВСУ

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как обезопасить регион от ударов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Фото: mirbelogorya.ru

По его словам, вхождение Харькова в состав Белгородской области станет лучшим способом решения проблемы, связанной с регулярными украинскими обстрелами.

"Харьков присоединить к Белгородской области", — сказал Гладков, отвечая на вопрос корреспондента ВГТРК Александра Сладкова о том, как обеспечить безопасность региона.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы РФ отразили множественные атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Как пояснил губернатор, в результате нападения никто не пострадал, однако в ряде районов региона зафиксированы повреждения.