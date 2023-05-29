"Царьград": войска ВС России открыли охоту на ЗРК Patriot, ПВО ВС Украины не справляется

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Киеве гремят взрывы, мэр города призывает горожан находится в укрытиях. Различные Telegram-каналы информируют, что российские войска начали "охоту" на американские зенитно-ракетные комплексы Patriot после сбитых самолётов и вертолётов, при этом ПВО Украины не справляется.

Фото: ya.ru

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщает, что атака Киева осуществлялась ракетами "Искандер", летели они по баллистической траектории с севера. Российская сторона на данный момент не публикует информации по данному вопросу.

Telegram-канал "Джокер ДНР" приводит данные, ссылаясь на "шпионов из командования ВСУ":

"В Киеве были поражены русскими ракетами семь важных военных объектов, среди которых импортная установка ПВО. Дело не в количестве, а в качестве".

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в социальных сетях отмечает, что российская сторона сменила тактику, начав наносить удары не только ночью, но и днём.

Аналитику собрал "Царьград".