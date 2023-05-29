Ходаковский об уязвимости российской обороны: беспилотник может долететь до цели в глубине России

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский обратил внимание на устаревшую оборонительную стратегию России.

Фото: newsweek.com

Ходаковский отметил, что после развала СССР оборона страны строилась лишь на теоретических выкладках. Он объяснил, что, несмотря на испытания разработок в военных конфликтах, понимание об уязвимости границ РФ было недоступно.

"Если хотя бы один беспилотник может долететь до цели в глубине России — надёжного щита по определению не существует", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.

Комбат "Востока" считает, что теперь мы имеем исчерпывающее представление о своих оборонительных возможностях.

Он посоветовал всегда быть готовыми к войне, а не к проверке.

Ранее Ходаковский рассказал, почему ВСУ тянут с наступлением.