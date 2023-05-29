Комбат "Востока" Александр Ходаковский обратил внимание на устаревшую оборонительную стратегию России.
Ходаковский отметил, что после развала СССР оборона страны строилась лишь на теоретических выкладках. Он объяснил, что, несмотря на испытания разработок в военных конфликтах, понимание об уязвимости границ РФ было недоступно.
"Если хотя бы один беспилотник может долететь до цели в глубине России — надёжного щита по определению не существует", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.
Комбат "Востока" считает, что теперь мы имеем исчерпывающее представление о своих оборонительных возможностях.
Он посоветовал всегда быть готовыми к войне, а не к проверке.
Ранее Ходаковский рассказал, почему ВСУ тянут с наступлением.
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