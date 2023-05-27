Комбат "Востока" Александр Ходаковский объяснил, почему украинская армия откладывает наступление.
Ходаковский предположил, что некие закулисные события мешают ВСУ определиться с датой начала наступления.
Военачальник отметил, что чем меньше масштаб военного конфликта, тем больше всё усложняется.
"Когда вот так: вставай, страна огромная, — тогда война становится самодостаточным явлением и проигрыш в ней смерти подобен". — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.
Ходаковский объяснил, что во времена Великой Отечественной войны на ход боевых действий не могли повлиять выборы в Турции и Америке.
Ранее Александр Ходаковский объяснил, почему армия РФ терпит неудачи вне городских условий.
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