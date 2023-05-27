Ходаковский рассказал, почему ВСУ тянут с наступлением

Комбат "Востока" Александр Ходаковский объяснил, почему украинская армия откладывает наступление.

Фото: russian.rt.com

Ходаковский предположил, что некие закулисные события мешают ВСУ определиться с датой начала наступления.

Военачальник отметил, что чем меньше масштаб военного конфликта, тем больше всё усложняется.

"Когда вот так: вставай, страна огромная, — тогда война становится самодостаточным явлением и проигрыш в ней смерти подобен". — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.

Ходаковский объяснил, что во времена Великой Отечественной войны на ход боевых действий не могли повлиять выборы в Турции и Америке.

Ранее Александр Ходаковский объяснил, почему армия РФ терпит неудачи вне городских условий.