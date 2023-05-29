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Опубликованы кадры уничтожения толпы боевиков ВСУ на крыше БТР

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Силовые структуры

Telegram-канала "Тройка" опубликовал кадры точного поражения бронетранспортёра ВСУ. Боевики украинской армии решили эвакуироваться и облепили машину со всех сторон: некоторые солдаты забрались внутрь, другие залезли на крышу БРТ. Однако далеко уехать им не удалось.

Российская армия зафиксировала перемещение противника при помощи дрона, после чего по БТР был нанесён удар. Первый прилёт пришёлся рядом с целью, второй попал точно в скопление боевиков.

По данным Telegram-канала GREY ZONE, личный состав 71-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины был поражён на Запорожском направлении.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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