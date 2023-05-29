Российская авиация нанесла массированный удар по Украине, в результате которого могли быть ликвидированы самолёты-носители британских ракет Storm Shadow в Хмельницкой области. Об этом заявили военные корреспонденты "Русской весны".
Более того, глава Минобороны Украины Алексей Резников лично раскрыл размещение фронтовых бомбардировщиков Су-24, обнародовав открытку с носителями этих крылатых ракет. Там же была указана эмблема седьмой бригады тактической авиации ВВС страны, которая расположена в городе Староконстантинов Хмельницкой области.
"В итоге этой ночью по авиабазе был нанесен мощнейший удар, повредивший пять летательных аппаратов и военные хранилища", — отметили военкоры.
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