РВ: глава Минобороны Украины Резников навёл удар ВКС РФ на самолёты-носители Storm Shadow

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская авиация нанесла массированный удар по Украине, в результате которого могли быть ликвидированы самолёты-носители британских ракет Storm Shadow в Хмельницкой области. Об этом заявили военные корреспонденты "Русской весны".

Фото: фото с личного Фейсбук-аккаунта

Более того, глава Минобороны Украины Алексей Резников лично раскрыл размещение фронтовых бомбардировщиков Су-24, обнародовав открытку с носителями этих крылатых ракет. Там же была указана эмблема седьмой бригады тактической авиации ВВС страны, которая расположена в городе Староконстантинов Хмельницкой области.

"В итоге этой ночью по авиабазе был нанесен мощнейший удар, повредивший пять летательных аппаратов и военные хранилища", — отметили военкоры.