Глава Крыма Аксёнов: на берега полуострова не зайдёт ни один украинский солдат

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Территории Крымского полуострова находятся под крылом сильной "сухопутки", однако не стоит недооценивать силы ВСУ — таково мнение главы Крыма Сергея Аксёнова, который в интервью спецкорреспонденту "России-24" Ольге Курлаевой прокомментировал ситуацию просекаемого конфликта.

Фото: РИА Новости Крым

"Недооценивать ситуацию в свете того, что с нами воюют страны с самой передовой высокоточной технологией нельзя. А в части "сухопутки" — повторюсь, что мы готовы очень серьезно. Крыму не угрожает в этой части ничего, гарантирую".

Аксёнов также предположил исход событий, если украинская армия найдёт "узкое место" на линии боевого соприкосновения, сказав, что вероятнотные сдвиги позиций сразу превратят наступления "в большую пиар-кампанию с целью насыщения современным вооружением".

Ранее глава Крыма сообщил, что силовики делают всё возможное для предотвращения диверсионных атак.

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