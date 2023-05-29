Украинские СМИ сообщили о ночных ударах по порту в Одессе. Советник главы военной администрации области Сергей Братчук заявил, что российские войска выпустили по региону залп из восьми крылатых ракет "Калибр".
Атака на одесский порт связана с тем, что именно туда приходят новые партии вооружения из Румынии по мосту через Днестр. Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Владимир Гундаров.
"Таким образом мы срываем украинский "контрнаступ", к которому они активно готовятся, получая ракеты из США и Европы", — указал он в беседе с "МК".
У крылатых "Калибров" максимальное отклонение от цели всего пять метров, поэтому ракета в любом случае достигает своей цели и уничтожит всё, что находится на военном объекте ВСУ, подчеркнул Гундаров.
"В Одесском порту требовалось не задеть корабли, которые стояли под загрузку зерна, но при этом точно попасть по складам вооружения и скоплениям военной техники. Судя по нервной реакции представителей военной администрации Одесской области, это получилось", — заключил эксперт.
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