Гундаров: российские "Калибры" разрушили порт Одессы и сорвали доставку оружия для ВСУ

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские СМИ сообщили о ночных ударах по порту в Одессе. Советник главы военной администрации области Сергей Братчук заявил, что российские войска выпустили по региону залп из восьми крылатых ракет "Калибр".

Фото: Kremlin.ru

Атака на одесский порт связана с тем, что именно туда приходят новые партии вооружения из Румынии по мосту через Днестр. Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Владимир Гундаров.

"Таким образом мы срываем украинский "контрнаступ", к которому они активно готовятся, получая ракеты из США и Европы", — указал он в беседе с "МК".

У крылатых "Калибров" максимальное отклонение от цели всего пять метров, поэтому ракета в любом случае достигает своей цели и уничтожит всё, что находится на военном объекте ВСУ, подчеркнул Гундаров.

"В Одесском порту требовалось не задеть корабли, которые стояли под загрузку зерна, но при этом точно попасть по складам вооружения и скоплениям военной техники. Судя по нервной реакции представителей военной администрации Одесской области, это получилось", — заключил эксперт.