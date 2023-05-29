Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Удары ВКС РФ не прекращаются второй день. В Киеве паника

4:55
Силовые структуры » Министерство обороны

ВКС РФ два дня кряду поражают военные цели на Украине. ПВО ВСУ расходует в массе боеприпасы, а население подвергается психологическому давлению. В Киеве царит растерянность, население на грани паники.

Удары ВКС РФ не прекращаются второй день. В Киеве паника
Фото: Коммерсант.ру

Какие цели поражены за 28-29 мая ВКС РФ

28-29 мая фиксировались прилёты дронов и ракет ВКС РФ в Киевской, Одесской, Хмельницкой, Львовской, Полтавской, Черниговской, Житомирской областях, оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей.

По утверждению украинских источников только 28 мая, ВКС РФ выпустили до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из района Каспийского моря. С северного и южного направлений направили 35 ударных дронов "Герань".

Список попаданий засекречен Киевом, Минобороны РФ также обычно ограничивается фразой "все цели поражены". Если анализировать сведения в Сети, то значимые попадания были в:

  • Житомире, поскольку опубликованы снимки выбитых взрывной волной стёкол в окнах на расстоянии 12 км от взрыва, который сопровождался огромным "грибом".
  • Хмельницком, что признали власти региона. "На данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей. Выведено из строя 5 летательных аппаратов", — сообщили местные власти. Вероятно, речь шла об ударе по самолетам, которые способны нести британские ракеты Storm Shadow. Вероятно, на аэродроме были уничтожены и запасы таких ракет.
  • Одессе, где произошло "возгорание" в порту после падения обломков сбитого "шахида", сообщило оперативное командование ВСУ "Юг". Прилёт по инфраструктуре порта подтверждает Telegram-канал "Типичная Одесса". Вчера в городе ощущался "отвратительный запах гари", пишет канал.

Киев на грани паники

Киев подвергся сначала ударам дронов, а потом ракет. В ночь на 28 мая на фоне атаки БПЛА жители Киева жаловались на "вибрации" в городе. Мэр Виталий Кличко предположил, что это "оружие идёт на фронт. Новая, мощная [техника]". Политолог и военный блогер Юрий Подоляка намекнул на удар России по бункеру в Киеве. По его словам, подобные вибрации натовское оружие могло вызвать, только "если бы оно по дороге взорвалось".

"А если без шуток, то похоже, что прошлой ночью наши пытались кого-то "выковырять" из-под земли. Отсюда и "толчки", — сказал он в Telegram.

Около полудня 29 мая киевские паблики сообщили о поднимающемся дыме в районе аэропорта "Жуляны". Удар впервые нанесён днём, а не ночью. В Жулянах могут находиться батареи ЗРК MIM-104 Patriot и база запуска БПЛА. Всего в Киеве и окрестностях насчитали до 12 взрывов. Кличко написал в Telegram, что в центр Киева двигаются экстренные службы.

Добавим, что по оценкам экспертов, аэропорт "Жуляны" может быть использован украинцами в качестве аэродрома для базирования F-16 .

В городе ночью, а особенно днём, население рвалось в бомбоубежища, но не все станции метро оказались открытыми. На станции метро Минская в Киеве не пускали людей во время воздушной тревоги. До руководства люди так и не достучались.

ПВО Украины истощает запасы ракет

Кроме прямого ущерба, срыва наступления ВСУ и создания психологического напряжения у населения и в армии, налёты ВКС РФ преследуют ещё одну цель — истощить ресурсы ПВО ВСУ.

Telegram-канал "Милитариист" сообщает, что только за два налета на Киев (15 и 29 мая) украинская ПВО выпустила не менее 20% годового выпуска зенитных управляемых ракет MIM-104, и прогнозирует общие потери около 40%.

Telegram-канал "Легитимный" подсчитал", что каждый массовый удар БПЛА обходится Украине потерей количественно "одного склада" с боеприпасами для ПВО (в денежном эквиваленте невозможно посчитать). По его данным, украинскому бюджет этот удар обходится минимум в 5 — 25 млн долл. (зависит от типа ракет ПВО задействованных для нейтрализации). При этом россияне тратят на атаку не более 1 млн долл.

Читайте по теме: ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению

Мотивы атаки ВСУ на корабль "Иван Хурс" известны Путину

Уроки нападения ДРГ ВСУ на Белгородскую область

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы киев вкс рф одесса виталий кличко
Новости
The American Spectator: Киев пошёл ва-банк при плохой руке, результат печален
Do Rzeczy: эксперт Дэвис говорит о риске ядерной войны, но советует полякам "рискнуть"
Нутрициолог Елена Свиридова: спорт и приятный отдых помогут избавиться от привычки заедать стресс
В Прикамье следователи запустили проверку из-за смерти семимесячного ребёнка от ожогов
В Москве осудили администраторов Telegram-каналов, вымогавших деньги у Тины Канделаки
РВ: глава Минобороны Украины Резников навёл удар ВКС РФ на самолёты-носители Storm Shadow
Марков объяснил, чего пытается добиться Россия ракетными ударами по Киеву
Удмуртстат: за первый квартал 2023 года численность населения уменьшилась на полторы тысячи человек
Карелия возглавила топ-10 самых дорогостоящих туристических направлений в России
Washington Post: в зоне СВО на Украине уничтожены 16 американцев
Популярное
Соседов жёстко прошёлся по Пугачёвой в шоу Кудрявцевой

Музыкальный критик прокомментировал возвращение Примадонны в Москву и вспомнил о её оскорбительных высказываниях в адрес соотечественников.

Сергей Соседов раскритиковал певицу РФ Аллу Пугачёву в шоу Леры Кудрявцевой
"ГЛАС.RU": туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
Туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
О предвестникам сердечного приступа рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев
Пять лучших регионов РФ для пенсионеров назвали эксперты
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
Организм может посылать шесть сигналов при раке поджелудочной железы
По Киеву наносится удар неизвестными экзотическими ракетами
На удар России по подземному бункеру в Киеве намекнул эксперт
На удар России по подземному бункеру в Киеве намекнул эксперт
Последние материалы
Washington Post: в зоне СВО на Украине уничтожены 16 американцев
Учёные: три чашки кофе в день продлевают жизнь
Певица Лайма Вайкуле заявила, что никогда не жила в России
Кардиологи перечислили виды полезных и вредных для сердца и сосудов диет
Полковник Литовкин: контрнаступление ВСУ откладывается из-за дефицита оружия
Врач из Петрозаводска осуждён за внесение ложных данных о прививках
Политолог Ищенко рассказал о ловушке, которую Запад готовит для России на Украине
Шукшину возмутил ребрендинг облика Гагарина: Десоветизаторы
Сеем морковь: как получить богатый урожай
DailyMail: включение в рацион сыра, рыбы и вишни улучшает качество сна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников