Удары ВКС РФ не прекращаются второй день. В Киеве паника

4:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

ВКС РФ два дня кряду поражают военные цели на Украине. ПВО ВСУ расходует в массе боеприпасы, а население подвергается психологическому давлению. В Киеве царит растерянность, население на грани паники.

Фото: Коммерсант.ру

Какие цели поражены за 28-29 мая ВКС РФ

28-29 мая фиксировались прилёты дронов и ракет ВКС РФ в Киевской, Одесской, Хмельницкой, Львовской, Полтавской, Черниговской, Житомирской областях, оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей.

По утверждению украинских источников только 28 мая, ВКС РФ выпустили до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из района Каспийского моря. С северного и южного направлений направили 35 ударных дронов "Герань".

Список попаданий засекречен Киевом, Минобороны РФ также обычно ограничивается фразой "все цели поражены". Если анализировать сведения в Сети, то значимые попадания были в:

Житомире, поскольку опубликованы снимки выбитых взрывной волной стёкол в окнах на расстоянии 12 км от взрыва, который сопровождался огромным "грибом".

Хмельницком, что признали власти региона. "На данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей. Выведено из строя 5 летательных аппаратов", — сообщили местные власти. Вероятно, речь шла об ударе по самолетам, которые способны нести британские ракеты Storm Shadow. Вероятно, на аэродроме были уничтожены и запасы таких ракет.

Одессе, где произошло "возгорание" в порту после падения обломков сбитого "шахида", сообщило оперативное командование ВСУ "Юг". Прилёт по инфраструктуре порта подтверждает Telegram-канал "Типичная Одесса". Вчера в городе ощущался "отвратительный запах гари", пишет канал.

Киев на грани паники

Киев подвергся сначала ударам дронов, а потом ракет. В ночь на 28 мая на фоне атаки БПЛА жители Киева жаловались на "вибрации" в городе. Мэр Виталий Кличко предположил, что это "оружие идёт на фронт. Новая, мощная [техника]". Политолог и военный блогер Юрий Подоляка намекнул на удар России по бункеру в Киеве. По его словам, подобные вибрации натовское оружие могло вызвать, только "если бы оно по дороге взорвалось".

"А если без шуток, то похоже, что прошлой ночью наши пытались кого-то "выковырять" из-под земли. Отсюда и "толчки", — сказал он в Telegram.

Около полудня 29 мая киевские паблики сообщили о поднимающемся дыме в районе аэропорта "Жуляны". Удар впервые нанесён днём, а не ночью. В Жулянах могут находиться батареи ЗРК MIM-104 Patriot и база запуска БПЛА. Всего в Киеве и окрестностях насчитали до 12 взрывов. Кличко написал в Telegram, что в центр Киева двигаются экстренные службы.

Добавим, что по оценкам экспертов, аэропорт "Жуляны" может быть использован украинцами в качестве аэродрома для базирования F-16 .

В городе ночью, а особенно днём, население рвалось в бомбоубежища, но не все станции метро оказались открытыми. На станции метро Минская в Киеве не пускали людей во время воздушной тревоги. До руководства люди так и не достучались.

ПВО Украины истощает запасы ракет

Кроме прямого ущерба, срыва наступления ВСУ и создания психологического напряжения у населения и в армии, налёты ВКС РФ преследуют ещё одну цель — истощить ресурсы ПВО ВСУ.

Telegram-канал "Милитариист" сообщает, что только за два налета на Киев (15 и 29 мая) украинская ПВО выпустила не менее 20% годового выпуска зенитных управляемых ракет MIM-104, и прогнозирует общие потери около 40%.

Telegram-канал "Легитимный" подсчитал", что каждый массовый удар БПЛА обходится Украине потерей количественно "одного склада" с боеприпасами для ПВО (в денежном эквиваленте невозможно посчитать). По его данным, украинскому бюджет этот удар обходится минимум в 5 — 25 млн долл. (зависит от типа ракет ПВО задействованных для нейтрализации). При этом россияне тратят на атаку не более 1 млн долл.

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