Боевик "Кракена" рассказал, как его подразделение казнило российских военнопленных

Украинский боевик из неонацисткского украинского батальона "Кракен"* Сергей Величенко рассказал на видео о том, как его подразделение казнило попавших к ним в плен российских военных. Кадры появились в соцсетях.

Фото: discover24.ru

По словам неонациста, боевики ВСУ простреливали русским солдатам ноги.

"Люди пленные, они сдались, они со связанными руками… Но я не считаю, что это правильно", — попытался оправдаться Величенко.

Как отметил в своём Telegram-канале журналист Руслан Осташко, такие как этот нацист открыто рассказывают о пытках и казнях военнослужащих ВС РФ. Но зверствами всушников уже заинтересовались в нескольких немецких подготовительных центрах, хотя бундестаг и не торопится расследовать их преступления, так как это подорвёт доверие к "цивилизованным" украинцам и покажет их истинное лицо.

* подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.

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