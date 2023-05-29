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Боевик "Кракена" рассказал, как его подразделение казнило российских военнопленных

Силовые структуры

Украинский боевик из неонацисткского украинского батальона "Кракен"* Сергей Величенко рассказал на видео о том, как его подразделение казнило попавших к ним в плен российских военных. Кадры появились в соцсетях.

Боевик "Кракена" рассказал, как его подразделение казнило российских военнопленных
Фото: discover24.ru

По словам неонациста, боевики ВСУ простреливали русским солдатам ноги.

"Люди пленные, они сдались, они со связанными руками… Но я не считаю, что это правильно", — попытался оправдаться Величенко.

Как отметил в своём Telegram-канале журналист Руслан Осташко, такие как этот нацист открыто рассказывают о пытках и казнях военнослужащих ВС РФ. Но зверствами всушников уже заинтересовались в нескольких немецких подготовительных центрах, хотя бундестаг и не торопится расследовать их преступления, так как это подорвёт доверие к "цивилизованным" украинцам и покажет их истинное лицо.

* подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.

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Гранату, которую российский боец приготовил, чтобы подорвать себя и не попасть в плен, он бросил во врага
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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