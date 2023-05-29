Политолог Сергей Марков рассказал о мотивах властей Украины, отдавших приказ атаковать Белгородскую область.
Марков высказался об ударах ВСУ по городу Шебекино, где губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков попал под обстрел.
Политолог считает, что приграничный населённый пункт подвергается обстрелам с целью заставить армию России уйти с фронта, чтобы ВСУ могли нанести удар.
Отмечает он и попытки запугать россиян, а также нивелировать поражение украинской армии в Бахмуте.
"Чтобы показать населению России слабость и бессилие властей России. Вызвать уныние и мысли о поражении и унизительном мире как о неизбежности", — написал Марков в своём Telegram-канале.
Ранее Сергей Марков объяснил, чего пытается добиться Россия ракетными ударами по Киеву.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.