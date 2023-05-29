Марков объяснил, для чего ВСУ атакуют Белгородскую область

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков рассказал о мотивах властей Украины, отдавших приказ атаковать Белгородскую область.

Фото: РБК

Марков высказался об ударах ВСУ по городу Шебекино, где губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков попал под обстрел.

Политолог считает, что приграничный населённый пункт подвергается обстрелам с целью заставить армию России уйти с фронта, чтобы ВСУ могли нанести удар.

Отмечает он и попытки запугать россиян, а также нивелировать поражение украинской армии в Бахмуте.

"Чтобы показать населению России слабость и бессилие властей России. Вызвать уныние и мысли о поражении и унизительном мире как о неизбежности", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Ранее Сергей Марков объяснил, чего пытается добиться Россия ракетными ударами по Киеву.