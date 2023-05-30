Марочко: в Харьков прибыли подразделения, состоящие из иностранных наёмников

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о прибытии подразделений, состоящих из наёмников, на территорию Харькова.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, появляются как смешанные формирования, так и подразделения, в которых служат исключительно иностранные военные.

"В Харьков и его окрестности стали прибывать иностранцы в составе небольших групп", — подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что среди наёмников есть граждане Германии, Франции и Испании. Согласно данным российской разведки, в подразделениях можно услышать английскую и польскую речь, уточнил офицер.

Ранее Марочко допустил, что из-за нехватки живой силы Киев будет привлекать к боевым действиям специалистов из стран НАТО.