Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о прибытии подразделений, состоящих из наёмников, на территорию Харькова.
По его словам, появляются как смешанные формирования, так и подразделения, в которых служат исключительно иностранные военные.
"В Харьков и его окрестности стали прибывать иностранцы в составе небольших групп", — подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что среди наёмников есть граждане Германии, Франции и Испании. Согласно данным российской разведки, в подразделениях можно услышать английскую и польскую речь, уточнил офицер.
Ранее Марочко допустил, что из-за нехватки живой силы Киев будет привлекать к боевым действиям специалистов из стран НАТО.
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