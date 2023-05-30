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Марочко: украинцы заканчиваются, армия РФ начинает воевать с солдатами НАТО

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Силовые структуры

Командование ВС РФ реагирует ракетными ударами по Украине на фактически открытое вторжение альянса НАТО в Россию.

Марочко: украинцы заканчиваются, армия РФ начинает воевать с солдатами НАТО
Фото: rusvesna.su

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Наше командование хорошо реагирует на провокации, просто в информационном поле это сильно не афишируется. Вы видите, что за последнее время участились удары по пунктам временной дислокации противника", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал ополченец.

По его словам, по мере того, как украинские боевики заканчиваются, их будут менять на натовских специалистов. Если открыть украинские социальные сети — там всё наводнено кладбищами, печальными роликами с цветами на могилах молодых пацанов, подытожил Марочко.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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