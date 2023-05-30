Командование ВС РФ реагирует ракетными ударами по Украине на фактически открытое вторжение альянса НАТО в Россию.
Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Наше командование хорошо реагирует на провокации, просто в информационном поле это сильно не афишируется. Вы видите, что за последнее время участились удары по пунктам временной дислокации противника", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал ополченец.
По его словам, по мере того, как украинские боевики заканчиваются, их будут менять на натовских специалистов. Если открыть украинские социальные сети — там всё наводнено кладбищами, печальными роликами с цветами на могилах молодых пацанов, подытожил Марочко.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.