Марочко: украинцы заканчиваются, армия РФ начинает воевать с солдатами НАТО

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование ВС РФ реагирует ракетными ударами по Украине на фактически открытое вторжение альянса НАТО в Россию.

Фото: rusvesna.su

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Наше командование хорошо реагирует на провокации, просто в информационном поле это сильно не афишируется. Вы видите, что за последнее время участились удары по пунктам временной дислокации противника", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал ополченец.

По его словам, по мере того, как украинские боевики заканчиваются, их будут менять на натовских специалистов. Если открыть украинские социальные сети — там всё наводнено кладбищами, печальными роликами с цветами на могилах молодых пацанов, подытожил Марочко.