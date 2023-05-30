ВСУ атаковали Москву неизвестными беспилотниками с аэродинамической схемой "утка"

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Среди атаковавших сегодня утром Москву беспилотников оказались неизвестные ранее аппараты самолётного типа с аэродинамической схемой "утка". Об этом сообщил в своём Telegram-канале действительный государственный советник России 3-го класса Алексей Рогозин.

Фото: ИА SM-News

По его словам, такие аппараты нельзя уничтожать радиоэлектронными подавителями, а можно только сбивать.

Дальность работы такого дрона от 400 до 1000 километров, а стоимость — от 30 тысяч до 200 тысяч долларов, рассказал эксперт.

Подобные беспилотники уже использовались ранее при атаке на Краснодар 26 мая.

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