Среди атаковавших сегодня утром Москву беспилотников оказались неизвестные ранее аппараты самолётного типа с аэродинамической схемой "утка". Об этом сообщил в своём Telegram-канале действительный государственный советник России 3-го класса Алексей Рогозин.
По его словам, такие аппараты нельзя уничтожать радиоэлектронными подавителями, а можно только сбивать.
Дальность работы такого дрона от 400 до 1000 километров, а стоимость — от 30 тысяч до 200 тысяч долларов, рассказал эксперт.
Подобные беспилотники уже использовались ранее при атаке на Краснодар 26 мая.
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