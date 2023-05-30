ВСУ атакуют Москву дронами: армия России отражает удар

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 30 мая, рано утром в результате атаки беспилотников в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.

Фото: https://t.me/readovkanews/59781

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"На данный момент никто серьёзно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию", — отметил мэр.

Дроны попали в два жилых дома в российской столице, пострадавших нет, цитирует представителя экстренных служб РИА Новости.

Один беспилотный аппарат попал в верхние этажи многоэтажки на улице Профсоюзной. Разрушены фасад и остекление дома. Жителей трёх подъездов эвакуируют, сообщили РИА Новости в префектуре ЮЗАО.

Второй попал в жилой дом на ул. Атласова в ТиНАО.

Хлопок, похожий на взрыв, слышала журналист РИА Новости в Красногорске. Кроме того, сообщают о двух взрывах в Новой Риге и сбитых Беспилотниках в Николо-Урюпино и на набережной в Ильинском.

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