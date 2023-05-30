Никто из жителей жилых домов, повреждённых беспилотными аппаратами ВСУ, серьёзно не пострадал.
Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин, ссылаясь на информацию от медицинских служб столицы.
"За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте. Также на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи", — отмечает московский градоначальник в своём Telegram-канале.
Ранее Собянин сообщил, что после атаки вражеских беспилотников в нескольких зданиях Москвы есть незначительные повреждения.
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