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Шурыгин объяснил, как Украина смогла атаковать Москву дронами

1:21
Силовые структуры

Военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал сегодняшнюю атаку Москвы дронами. По его мнению, она не является чем-то неожиданным.

Шурыгин объяснил, как Украина смогла атаковать Москву дронами
Фото: pixabay.com

Аналитик отметил в своём Telegram-канале, что первая информация о подготовке такой массовой атаки поступила ещё в конце декабря. Однако тогда вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогли сформировать группу из-за отсутствия дронов дальнего радиуса действия в достаточном количестве. Осуществить атаку они смогли спустя полгода.

"И тут есть ключевой вопрос. Какие дроны для неё использовались? Судя по видео, которые выложены в Сеть, это была атака БПЛА средней дальности (до 500 км)", — добавил эксперт.

По его словам, из этого следует логичный вывод, что атака на Москву — очередная специальная операция Главного управления разведки (ГУР), которое использовало свою агентуру на территории России для удара.

Если бы беспилотники были запущены с территории Украины, их пролёт был бы замечен заблаговременно, а здесь их заметили только в Подмосковье, пояснил автор канала.

"Можно не сомневаться, опыт этой атаки будет учтён! И если вражеская агентура не будет выявлена и уничтожена, эти удары продолжатся", — заключил Шурыгин.

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Видео атаки Кремля дроном!!! Украина пыталась ударить по кремлевской резиденции президента
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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