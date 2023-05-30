FPV-дрон влетел точно в боевика ВСУ в окопе под Авдеевкой

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Дроны-камикадзе девятой бригады первого Донецкого армейского корпуса ведут непрерывную охоту на боевиков ВСУ в районе Авдеевки. Об этом сообщили в Telegram-канале Народной Милиции ДНР.

Противник пытается спрятаться от беспилотников в окопах, однако от летательных аппаратов довольно сложно защититься. На опубликованных кадрах БПЛА попадает точно в траншеи украинской армии, поразив одного из солдат киевского режима.

FPV-дроны выполняет функцию противотанковых управляемых ракет, но при этом они способны маневрировать и наносить удары по технике и живой силе противника под самыми разными углами.