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FPV-дрон влетел точно в боевика ВСУ в окопе под Авдеевкой

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Силовые структуры

Дроны-камикадзе девятой бригады первого Донецкого армейского корпуса ведут непрерывную охоту на боевиков ВСУ в районе Авдеевки. Об этом сообщили в Telegram-канале Народной Милиции ДНР. 

Противник пытается спрятаться от беспилотников в окопах, однако от летательных аппаратов довольно сложно защититься. На опубликованных кадрах БПЛА попадает точно в траншеи украинской армии, поразив одного из солдат киевского режима. 

FPV-дроны выполняет функцию противотанковых управляемых ракет, но при этом они способны маневрировать и наносить удары по технике и живой силе противника под самыми разными углами.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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