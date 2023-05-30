Дроны-камикадзе девятой бригады первого Донецкого армейского корпуса ведут непрерывную охоту на боевиков ВСУ в районе Авдеевки. Об этом сообщили в Telegram-канале Народной Милиции ДНР.
Противник пытается спрятаться от беспилотников в окопах, однако от летательных аппаратов довольно сложно защититься. На опубликованных кадрах БПЛА попадает точно в траншеи украинской армии, поразив одного из солдат киевского режима.
FPV-дроны выполняет функцию противотанковых управляемых ракет, но при этом они способны маневрировать и наносить удары по технике и живой силе противника под самыми разными углами.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.