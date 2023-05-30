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МК: Кнутов заявил, что информацию о целях даст уцелевший при атаке на Москву БПЛА

1:32
Силовые структуры

Беспилотники, атаковавшие Москву, летели к конкретным целям и определённым объектам, считает военный эксперт Юрий Кнутов. Конечную точку можно будет узнать по уцелевшим БПЛА. Один такой якобы имеется.

МК: Кнутов заявил, что информацию о целях даст уцелевший при атаке на Москву БПЛА
Фото: Министерство обороны РФ

Один из видов беспилотников, который был замечен над столицей — летательный аппарат UJ-22. Считается, что это разработка Украины.

"В реальности это американский беспилотник, с дальностью полетов 1,5 тысячи километров, если считать в одну сторону и 800 километров — туда и обратно. Полезная нагрузка у него до 20 килограммов. Это достаточно серьёзное количество взрывчатого вещества", — сказал эксперт в беседе с "МК".

Определить его сложно, так как летит он на малых высотах. БПЛА исчезает с радаров из-за того, что у него включается система защиты от наземных помех. Поднимается он в воздух в режиме радиомолчания, когда же выходит на нужный квадрат, связывается со спутником на секунду, происходит корректировка, и аппарат уходит, объясняет Кнутов.

"Его можно подавить системами радиоэлектронной борьбы — РЭБ, когда он выходит непосредственно на цели и происходит корректировка, чтобы атаковать. Поэтому, конечно, надо совершенствовать систему РЭБ", — делает вывод собеседник.

Ранее сообщалось, что Киев атаковал Москву неизвестными дронами с аэродинамической схемой "утка".

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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