МК: Кнутов заявил, что информацию о целях даст уцелевший при атаке на Москву БПЛА

1:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Беспилотники, атаковавшие Москву, летели к конкретным целям и определённым объектам, считает военный эксперт Юрий Кнутов. Конечную точку можно будет узнать по уцелевшим БПЛА. Один такой якобы имеется.

Фото: Министерство обороны РФ

Один из видов беспилотников, который был замечен над столицей — летательный аппарат UJ-22. Считается, что это разработка Украины.

"В реальности это американский беспилотник, с дальностью полетов 1,5 тысячи километров, если считать в одну сторону и 800 километров — туда и обратно. Полезная нагрузка у него до 20 килограммов. Это достаточно серьёзное количество взрывчатого вещества", — сказал эксперт в беседе с "МК".

Определить его сложно, так как летит он на малых высотах. БПЛА исчезает с радаров из-за того, что у него включается система защиты от наземных помех. Поднимается он в воздух в режиме радиомолчания, когда же выходит на нужный квадрат, связывается со спутником на секунду, происходит корректировка, и аппарат уходит, объясняет Кнутов.

"Его можно подавить системами радиоэлектронной борьбы — РЭБ, когда он выходит непосредственно на цели и происходит корректировка, чтобы атаковать. Поэтому, конечно, надо совершенствовать систему РЭБ", — делает вывод собеседник.

Ранее сообщалось, что Киев атаковал Москву неизвестными дронами с аэродинамической схемой "утка".