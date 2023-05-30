Российские военные нанесли групповые удары по центрам принятия решений на Украине. Об этом заявили в Минобороны РФ во вторник.
В ведомстве отметили, что в этих центрах планировались под руководством западных спецслужб теракты на территории России.
По словам официального представителя МО РФ, удары наносились в течение суток с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения.
Отметим, что украинские источники сообщают о перекрытии движения по Гаванскому мосту в Киеве, который соединяет Рыбальский остров с Подолом. На острове находится некий военный завод и офис Главного управления разведки (ГУР) Украины, а также несколько пусковых установок ПВО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.