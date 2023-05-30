Армия России нанесла групповые удары по центрам принятия решений на Украине

0:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные нанесли групповые удары по центрам принятия решений на Украине. Об этом заявили в Минобороны РФ во вторник.

Фото: https://t.me/starukhofficial

В ведомстве отметили, что в этих центрах планировались под руководством западных спецслужб теракты на территории России.

По словам официального представителя МО РФ, удары наносились в течение суток с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения.

Отметим, что украинские источники сообщают о перекрытии движения по Гаванскому мосту в Киеве, который соединяет Рыбальский остров с Подолом. На острове находится некий военный завод и офис Главного управления разведки (ГУР) Украины, а также несколько пусковых установок ПВО.

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