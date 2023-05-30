В районе Берестового Харьковской области российские разведчики выявили полевой штаб 92-й бригады вооружённых сил Украины (ВСУ). Там собрались на совещание офицеры. Российские военные нанесли по ним удар фугасной авиационной бомбой. Видеокадры поражения появились в соцсетях.
Эксперты отмечают, что на совещании, по некоторым данным, могли находиться представители иностранных наёмников.
Ранее военкоры сообщили, что командир батальона украинской армии подорвал гранатой эвакуационную машину бригады теробороны за то, что солдаты пытались поехать на ней за бензином.
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