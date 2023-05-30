Появилось видео уничтожения полевого штаба с офицерами и иностранными наёмниками ВСУ

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе Берестового Харьковской области российские разведчики выявили полевой штаб 92-й бригады вооружённых сил Украины (ВСУ). Там собрались на совещание офицеры. Российские военные нанесли по ним удар фугасной авиационной бомбой. Видеокадры поражения появились в соцсетях.

Уничтожение полевого штаба с офицерами ВСУ

Эксперты отмечают, что на совещании, по некоторым данным, могли находиться представители иностранных наёмников.

Ранее военкоры сообщили, что командир батальона украинской армии подорвал гранатой эвакуационную машину бригады теробороны за то, что солдаты пытались поехать на ней за бензином.