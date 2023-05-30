Путин: система ПВО России сработала штатно, но есть над чем работать

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением после атаки беспилотных аппаратов на московский регион.

Фото: РБК

В ответ на то, что ВС РФ наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием и по военным объектам, а также что 2-3 дня назад был нанесён удар по штабу военной разведки Украины, украинская атака БПЛА по была ответом.

"Система ПВО сработала штатно, но есть над чем работать", — отметил глава государства.

Провокации Киева рассчитаны на зеркальные действия от Москвы, "посмотрим, что с этим делать", отметил Путин.

Украинцы должны понимать, что киевский режим подталкивает РФ на ответные действия, подчеркнул президент России.

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