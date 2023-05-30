Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением после атаки беспилотных аппаратов на московский регион.
В ответ на то, что ВС РФ наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием и по военным объектам, а также что 2-3 дня назад был нанесён удар по штабу военной разведки Украины, украинская атака БПЛА по была ответом.
"Система ПВО сработала штатно, но есть над чем работать", — отметил глава государства.
Провокации Киева рассчитаны на зеркальные действия от Москвы, "посмотрим, что с этим делать", отметил Путин.
Украинцы должны понимать, что киевский режим подталкивает РФ на ответные действия, подчеркнул президент России.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.