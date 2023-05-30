Один из типов БПЛА, атаковавших Москву — ударный дрон UJ-22 Airborne

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Один из типов беспилотников, атаковавших российскую столицу — это ударный БПЛА-камикадзе UJ-22 Airborne.

Фото: https://t.me/readovkanews/59781

Эти дроны изготавливает "Укрджет", сообщает Telegram-канал Shot.

Беспилотник способен пролетать до 800 км. Такой БПЛА поднимает порядка 20 кг. Это, примерно, три десятка гранат F1 или четыре "выстрела" от РПГ-7.

Такой же ударный дрон UJ-22 Airborne в зимой рухнул под Коломной у газовой компрессорной станции "Газпрома". Тогда беспилотный аппарат резко потерял высоту, зацепился за деревья, повредился и упал.

В атаке сегодня принимали участие 8 БПЛА самолетного типа. Все они поражены, сообщили в МО РФ. Три подавлены средствами РЭБ, потеряли управление и отклонились от целей, ещё пять сбиты зенитным РПК "Панцирь-С" в Подмосковье, подытожило ведомство.

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