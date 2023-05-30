Один из типов беспилотников, атаковавших российскую столицу — это ударный БПЛА-камикадзе UJ-22 Airborne.
Эти дроны изготавливает "Укрджет", сообщает Telegram-канал Shot.
Беспилотник способен пролетать до 800 км. Такой БПЛА поднимает порядка 20 кг. Это, примерно, три десятка гранат F1 или четыре "выстрела" от РПГ-7.
Такой же ударный дрон UJ-22 Airborne в зимой рухнул под Коломной у газовой компрессорной станции "Газпрома". Тогда беспилотный аппарат резко потерял высоту, зацепился за деревья, повредился и упал.
В атаке сегодня принимали участие 8 БПЛА самолетного типа. Все они поражены, сообщили в МО РФ. Три подавлены средствами РЭБ, потеряли управление и отклонились от целей, ещё пять сбиты зенитным РПК "Панцирь-С" в Подмосковье, подытожило ведомство.
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