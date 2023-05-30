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Шурыгин раскрыл подробности удара по подземному штабу ВСУ на острове в Киеве

1:11
Силовые структуры

Военный эксперт Владислав Шурыгин со ссылкой на источник в Киеве раскрыл подробности поражения одного из центров принятия решений в результате удара по военному объекту на острове Рыбальский. Об этом аналитик написал в Telegram-канале.

Шурыгин раскрыл подробности удара по подземному штабу ВСУ на острове в Киеве
Фото: Военные и коммерческие технологии

По словам источника, персонал центра спустился в убежище с началом воздушной тревоги, однако российские ВКС применили ракету с проникающей боевой частью, которая, пробив здание насквозь, проникла в фундамент и взорвалась, разрушив убежище.

В этот момент там находилось до сотни офицеров вооружённых сил Украины (ВСУ) и гражданского персонала, среди которых двадцать иностранных военных из США и Великобритании, осуществлявших взаимодействие между Центром и западными аналогичными штабами.

Спасательная операция была начата немедленно, её итоги пока неизвестны, однако по данным из колцентра киевской "Скорой помощи", сразу же туда прибыли более десяти машин, которые выполнили около тридцати рейсов. Два вертолёта экстренно вылетели этим же рейсом в сторону польской границы, добавил эксперт.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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