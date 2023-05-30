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Путин: два дня назад был нанесён удар по штабу военной разведки Украины

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Силовые структуры

Президент России Владимир Путин подтвердил, что российская армия два дня назад нанесла удар по штабу военной разведки Украины в Киеве.

Путин: два дня назад был нанесён удар по штабу военной разведки Украины
Фото: РБК

Путин отметил, что данный объект, безусловно, относится к центрам принятия решений, добавив, что в ответ Украина решила устрашить Россию и спровоцировать на зеркальные действия.

Президент РФ также объяснил, что Россия вынуждена была ответить на развязанную Киевским режимом войну в Донбассе. Удары по Украине наносятся высокоточным оружием и только по военным объектам.

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Уничтожение полевого штаба с офицерами ВСУ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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