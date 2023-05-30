Президент России Владимир Путин подтвердил, что российская армия два дня назад нанесла удар по штабу военной разведки Украины в Киеве.
Путин отметил, что данный объект, безусловно, относится к центрам принятия решений, добавив, что в ответ Украина решила устрашить Россию и спровоцировать на зеркальные действия.
Президент РФ также объяснил, что Россия вынуждена была ответить на развязанную Киевским режимом войну в Донбассе. Удары по Украине наносятся высокоточным оружием и только по военным объектам.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.