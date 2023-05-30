Путин: два дня назад был нанесён удар по штабу военной разведки Украины

0:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент России Владимир Путин подтвердил, что российская армия два дня назад нанесла удар по штабу военной разведки Украины в Киеве.

Фото: РБК

Путин отметил, что данный объект, безусловно, относится к центрам принятия решений, добавив, что в ответ Украина решила устрашить Россию и спровоцировать на зеркальные действия.

Президент РФ также объяснил, что Россия вынуждена была ответить на развязанную Киевским режимом войну в Донбассе. Удары по Украине наносятся высокоточным оружием и только по военным объектам.

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