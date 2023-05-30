Маргарита Симоньян опасается того момента, когда Москву одновременно атакуют две тысячи беспилотников.
Главред RT назвала атаку беспилотников на столицу РФ панической. Она отметила, что Москва и Московская область сработали отлично.
"Куда целились атакующие, очевидно. Что цели не достали, тоже очевидно. Всё это будет продолжаться", — сделала выводы телеведущая.
Симоньян поделилась своими наблюдениями и заверила, что москвичи не впали в панику, продолжая жить привычной жизнью.
"Не первый месяц спрашиваю ответственных товарищей, что они собираются делать, когда прилетит не два и не двадцать, а две тысячи", — выразила журналистка свои опасения.
Она предположила, что ей не дают ответа на этот вопрос только потому, что это не её ума дело.
Глава RT объяснила, что Киев пытается нас "выбесить" и заставить делать то, что нам навредит.
Ранее Симоньян рассказала, почему российские ПВО не могут сбивать дроны Украины.
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