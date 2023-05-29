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Симоньян объяснила, почему российские ПВО не могут сбивать украинские беспилотники

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Силовые структуры

Маргарита Симоньян рассказала, почему украинским беспилотникам удаётся залетать вглубь России.

Симоньян объяснила, почему российские ПВО не могут сбивать украинские беспилотники
Фото: newatlas.com

Глава RT, ссылаясь на слова представители Министерства обороны, объяснила, что российские ПВО не могу сбивать беспилотники ВСУ.

"ПВО рассчитаны на что-то более громоздкое, тяжёлое. Беспилотники, которые долетали у нас и до Самары, и до Туапсе, — это все с территории Украины", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Она отметила, что внутри страны действуют диверсионно-разведывательные группы, которые выводят из строя релейные шкафы на железной дороге.

Ранее Александр Ходаковский рассказал об уязвимости российской обороны.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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