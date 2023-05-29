Маргарита Симоньян рассказала, почему украинским беспилотникам удаётся залетать вглубь России.
Глава RT, ссылаясь на слова представители Министерства обороны, объяснила, что российские ПВО не могу сбивать беспилотники ВСУ.
"ПВО рассчитаны на что-то более громоздкое, тяжёлое. Беспилотники, которые долетали у нас и до Самары, и до Туапсе, — это все с территории Украины", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Она отметила, что внутри страны действуют диверсионно-разведывательные группы, которые выводят из строя релейные шкафы на железной дороге.
Ранее Александр Ходаковский рассказал об уязвимости российской обороны.
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