Симоньян объяснила, почему российские ПВО не могут сбивать украинские беспилотники

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Маргарита Симоньян рассказала, почему украинским беспилотникам удаётся залетать вглубь России.

Фото: newatlas.com

Глава RT, ссылаясь на слова представители Министерства обороны, объяснила, что российские ПВО не могу сбивать беспилотники ВСУ.

"ПВО рассчитаны на что-то более громоздкое, тяжёлое. Беспилотники, которые долетали у нас и до Самары, и до Туапсе, — это все с территории Украины", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Она отметила, что внутри страны действуют диверсионно-разведывательные группы, которые выводят из строя релейные шкафы на железной дороге.

Ранее Александр Ходаковский рассказал об уязвимости российской обороны.