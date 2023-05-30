Комбат ВСУ взорвал машину подчинённого, обидевшись на "кацапа"

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Появились интересные подробности вчерашней истории, когда комбат 125-й бригады теробороны вооружённых сил Украины (ВСУ) подорвал гранатой эвакуационную машину своей же бригады, так как солдаты решили заправиться на свои деньги в Красном Лимане.

Фото: informing.ru

Как сообщает один из Telegram-каналов, посвящённых военной тематике, во львовской бригаде много националистов, которые ненавидят всё, что связано с Россией, а комбат майор Андрей Селехман оказался уроженцем Самары, откуда давно уехал во Львов.

Кроме того, ранее Селехман служил в российской армии. Поэтому в бригаде ему дали кличку "кацап". И в один момент он обиделся на своих подчинённых и бросил в их машину гранату.

При этом Служба безопасности Украины (СБУ) полностью пока на стороне комбата, заключил автор канала.

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