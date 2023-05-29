Командир батальона украинской армии за нарушение дисциплины подорвал эвакуационную машину 125-й бригады теробороны ВСУ под Кременной. Видео с полыхающим автомобилем выложили в Сеть сами боевики.
За кадром они прокомментировали случившееся довольно жёстко, не стесняясь в крепких выражениях. Солдаты добавили, что собирали деньги на машину всем миром.
Оказалось, что боевики ВСУ поехали за бензином в соседний Лиман. Но это запрещено. За такое нарушение комбат показательно "казнил" бандермобиль всушников.
Ранее командир роты ВСУ убил комбата выстрелом в голову за то, что тот хотел отправить бойцов "на мясо".
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