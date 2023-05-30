Оперкомандование ВСУ "Юг": Россия готовит мощную комбинированную атаку с моря и суши

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские Вооружённые силы готовят мощную комбинированную атаку с суши и с моря.

Фото: Минобороны РФ

Об этом сообщает оперативное командование украинской армии "Юг".

"ВС РФ долгое время не использовали ракеты морского базирования, а потому могут готовить комбинированную атаку с использованием "Калибров" и дронов-камикадзе. Общий залп с кораблей может достигать 16 ракет", — цитирует издание "Русская Весна" начальника пресс-центра Сил обороны "Юга" Наталью Гуменюк.

Ранее в Сети появились видеокадры уничтожения военных объектов ВСУ в Херсонской области.

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