Российские Вооружённые силы готовят мощную комбинированную атаку с суши и с моря.
Об этом сообщает оперативное командование украинской армии "Юг".
"ВС РФ долгое время не использовали ракеты морского базирования, а потому могут готовить комбинированную атаку с использованием "Калибров" и дронов-камикадзе. Общий залп с кораблей может достигать 16 ракет", — цитирует издание "Русская Весна" начальника пресс-центра Сил обороны "Юга" Наталью Гуменюк.
Ранее в Сети появились видеокадры уничтожения военных объектов ВСУ в Херсонской области.
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