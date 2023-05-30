В Сети появились кадры уничтожения военных объектов ВСУ в Херсонской области

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Интернете появилось видео уничтожения военных объектов Вооружённых сил Украины в Херсонской области.

Фото: topwar.ru

Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал телекомпании RT.

По информации, в результате атаки российских ракет и управляемых авиабомб поражены десятки единиц различной военной техники и несколько тонн всевозможных боеприпасов. По утверждению авторов, происходит всё на правобережье Херсонщины.

Ранее сообщалось, что российские комплексы "Искандер" устроили охоту на американские ЗРК Patriot.

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