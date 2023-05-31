При атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) на посёлок Карпаты, расположенный в Луганской Народной Республике, скончались четыре человека.
По информации экспертов из представительства ЛНР в СЦКК, украинские боевики обстреляли птицефабрику на территории населённого пункта в ночь на 31 мая.
Отмечается, что в результате ударов погибли четыре строителя, ещё 16 мирных жителей получили ранения. С пострадавшими гражданами работают медики.
Кроме того, в представительстве уточнили, что в здании птицефабрики выявлены повреждения после украинской атаки.
Ранее ВСУ нанесли массированный удар по посёлку Михайловка в Запорожской области. Во время обстрела погиб мирный житель, ещё два человека пострадали. По данным экстренных служб, националисты использовали ракетные системы залпового огня M142 HIMARS.
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