Полковник Кнутов рассказал о способе следить за перемещением ВСУ круглосуточно

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Чтобы иметь полную информацию о действиях Вооруженных сил Украины, нужно увеличить орбитальную группировку разведывательных спутников, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Фото: http://www.russianweek.ca/

Десяток спутников позволят контролировать все перемещения ВСУ в течение суток, пояснил полковник в отставке.

"Нам нужно иметь больше спутников, хотя бы десять. За счёт этого можно практически в режиме онлайн отслеживать действия украинских войск и противодействовать этому", — подчеркнул Кнутов в интервью изданию URA.RU.

Дополнительная информация, добавил он, кратно улучшит точность реактивной и ствольной артиллерии ВС РФ, а также воздушно-космических сил.