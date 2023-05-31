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Полковник Кнутов рассказал о способе следить за перемещением ВСУ круглосуточно

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Силовые структуры

Чтобы иметь полную информацию о действиях Вооруженных сил Украины, нужно увеличить орбитальную группировку разведывательных спутников, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Полковник Кнутов рассказал о способе следить за перемещением ВСУ круглосуточно
Фото: http://www.russianweek.ca/

Десяток спутников позволят контролировать все перемещения ВСУ в течение суток, пояснил полковник в отставке.

"Нам нужно иметь больше спутников, хотя бы десять. За счёт этого можно практически в режиме онлайн отслеживать действия украинских войск и противодействовать этому", — подчеркнул Кнутов в интервью изданию URA.RU.

Дополнительная информация, добавил он, кратно улучшит точность реактивной и ствольной артиллерии ВС РФ, а также воздушно-космических сил.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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