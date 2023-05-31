Чтобы иметь полную информацию о действиях Вооруженных сил Украины, нужно увеличить орбитальную группировку разведывательных спутников, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Десяток спутников позволят контролировать все перемещения ВСУ в течение суток, пояснил полковник в отставке.
"Нам нужно иметь больше спутников, хотя бы десять. За счёт этого можно практически в режиме онлайн отслеживать действия украинских войск и противодействовать этому", — подчеркнул Кнутов в интервью изданию URA.RU.
Дополнительная информация, добавил он, кратно улучшит точность реактивной и ствольной артиллерии ВС РФ, а также воздушно-космических сил.
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