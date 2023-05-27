РИА Новости: корабль "Иван Хурс" атаковали западные дроны под управлением Starlink

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский разведывательный корабль "Иван Хурс" в Чёрном море был атакован беспилотными катерами, произведёнными на Западе, управление которыми осуществлялось через систему спутниковой связи Starlink.

Фото: kchf.ru

Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Собеседник журналистов добавил, что за запуск дронов отвечал военно-морской оперативный центр ВМС Украины в Очакове, в создании которого принимали участие американские специалисты. Кроме того, наведение на корабль также осуществлялось с помощью разведданных, предоставленных Пентагоном.

Ранее сообщалось, что корабль "Иван Хурс" был атакован морскими дронами в турецкой экономической зоне после прохода пролива Босфор.