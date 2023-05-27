Российский разведывательный корабль "Иван Хурс" в Чёрном море был атакован беспилотными катерами, произведёнными на Западе, управление которыми осуществлялось через систему спутниковой связи Starlink.
Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Собеседник журналистов добавил, что за запуск дронов отвечал военно-морской оперативный центр ВМС Украины в Очакове, в создании которого принимали участие американские специалисты. Кроме того, наведение на корабль также осуществлялось с помощью разведданных, предоставленных Пентагоном.
Ранее сообщалось, что корабль "Иван Хурс" был атакован морскими дронами в турецкой экономической зоне после прохода пролива Босфор.
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