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РИА Новости: корабль "Иван Хурс" атаковали западные дроны под управлением Starlink

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Силовые структуры

Российский разведывательный корабль "Иван Хурс" в Чёрном море был атакован беспилотными катерами, произведёнными на Западе, управление которыми осуществлялось через систему спутниковой связи Starlink.

РИА Новости: корабль "Иван Хурс" атаковали западные дроны под управлением Starlink
Фото: kchf.ru

Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Собеседник журналистов добавил, что за запуск дронов отвечал военно-морской оперативный центр ВМС Украины в Очакове, в создании которого принимали участие американские специалисты. Кроме того, наведение на корабль также осуществлялось с помощью разведданных, предоставленных Пентагоном.

Ранее сообщалось, что корабль "Иван Хурс" был атакован морскими дронами в турецкой экономической зоне после прохода пролива Босфор.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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