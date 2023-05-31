Кнутов: "Налёты БПЛА могут быть чаще, и они могут быть более точными"

Атаку беспилотников на Москву совершили американские дроны, которые выдаются за разработку ВСУ.

Фото: discover24.ru

Об этом сообщил военный аналитик, директор музей ПВО полковник Юрий Кнутов.

По его словам, это американские дроны UJ-22 с дальностью полета до 1500 км и аппараты самолётного типа с аэродинамической схемой "утка". Беспилотник США летит на малых высотах и определить его сложно, но можно подавить системами РЭБ, когда он выходит на цель и происходит корректировка для атаки.

Кнутов объяснил, что вокруг Москвы была создана мощная система ПВО, но с началом спецоперации часть их ушла на защиту Белгородской, Брянщины, Курской областей и Республики Крым.

"Налёты могут быть чаще, и они могут быть более точными. Поэтому насторожиться стоит людям, которые живут возле военных объектов — вражеские дроны будут стараться поразить их. С другой стороны, именно эти военные объекты в первую очередь и прикрывает наше ПВО", — подытожил эксперт.

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