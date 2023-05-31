SkyNews: Зеленский избегает говорить о террористических атаках на Москву

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский избегает говорить о террористических актах в Москве.

Фото: Телеграм

Об этом сообщает издание SkyNews.

"В обращении Зеленского к миру не упоминается об ударе беспилотника, который сегодня повредил здания в столице России", — пишет автор.

Ранее Зеленский отрицал прямую причастность ВСУ к атакам беспилотников после того, как президент Владимир Путин назвал это "терактом" со стороны Киева. Поэтому Зеленский коснулся последней серии российских ракетных ударов, поблагодарив ПВО за отражение ночного налёта, отметило издание.

По словам главы Украины, он провёл телефонный разговор с Шольцем и встречу с представителями компании BAE Systems (Британия), имеющей "соответствующую базу для ремонта на Украине".

"Зеленский может избегать разговоров об атаке на Москву, но избежать удара "Искандером" ему будет сложновато", — комментирует ведущий Первого канала Руслан Осташко.

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