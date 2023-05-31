Ходаковский заявил о крупном обстреле позиций ВС России военнослужащими ВС Украины

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Батальон "Восток" был подвергнут артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков ВСУ, которые выпустили 74 крупнокалиберных снаряда. Подробности об этой атаке раскрыл командир формирования Александр Ходаковский.

Фото: vk.com

Он отметил, что враг действовал очень организованно и методично. Командир батальона подчеркнул, что такое количество снарядов было довольно значительным, учитывая, что на каждой позиции находилось всего четыре или шесть человек.

"Получается, что на каждого пришлось в среднем по три снаряда. Слава богу, все целы. Одно угнетает — мы так и не ответили", — отметил Ходаковский.