Батальон "Восток" был подвергнут артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков ВСУ, которые выпустили 74 крупнокалиберных снаряда. Подробности об этой атаке раскрыл командир формирования Александр Ходаковский.
Он отметил, что враг действовал очень организованно и методично. Командир батальона подчеркнул, что такое количество снарядов было довольно значительным, учитывая, что на каждой позиции находилось всего четыре или шесть человек.
"Получается, что на каждого пришлось в среднем по три снаряда. Слава богу, все целы. Одно угнетает — мы так и не ответили", — отметил Ходаковский.
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