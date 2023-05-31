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Ходаковский заявил о крупном обстреле позиций ВС России военнослужащими ВС Украины

0:42
Силовые структуры

Батальон "Восток" был подвергнут артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков ВСУ, которые выпустили 74 крупнокалиберных снаряда. Подробности об этой атаке раскрыл командир формирования Александр Ходаковский.

Ходаковский заявил о крупном обстреле позиций ВС России военнослужащими ВС Украины
Фото: vk.com

Он отметил, что враг действовал очень организованно и методично. Командир батальона подчеркнул, что такое количество снарядов было довольно значительным, учитывая, что на каждой позиции находилось всего четыре или шесть человек.

"Получается, что на каждого пришлось в среднем по три снаряда. Слава богу, все целы. Одно угнетает — мы так и не ответили", — отметил Ходаковский.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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