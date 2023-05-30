Утром 30 мая дроны атаковали Москву. Согласно информации, предоставленной Министерством обороны, были задействованы как минимум восемь беспилотных аппаратов самолётного типа. Эксперт в области безопасности, военный аналитик Игрь Герасимов прокомментировал произошедшее в беседе с Pravda.Ru.
Он считает, что атака была результатом работы спецслужб США, которым помогают союзники, находящиеся в РФ. Прилетевшие беспилотники могли быть запущены не с территории Украины, а с Московской области.
Герасимов считает, что данными действиями Киев хотел повлиять на мнение президента Владимира Путина.
"Американцы по линии спецслужбы давят на то, чтобы Россия уступила Украине какие-то территории, которые мы сейчас контролируем. Вот и всё. Эта атака — только повлиять на мнение президента. Речь идёт о Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях", — отметил эксперт.
Герасимов не исключил, что сейчас идут скрытые договорённости о присоединении к РФ Харьковской и Одесской областей.
Эксперт указал на возможные варианты ответа Москвы на атаку дронов.
"Это может быть устранение тех взорвавшихся главарей Украины. Я имею в виду Кирилла Буданова, Алексея Данилова, которые выражают античеловеческие настроения, не говоря уж об антирусских. Я не исключаю, что к ним может прилететь "Кинжал", — выразил своё мнение Герасимов.
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