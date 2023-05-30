Аналитик Герасимов рассказал, как Москва отреагирует на атаку беспилотников ВСУ по Москве

1:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Утром 30 мая дроны атаковали Москву. Согласно информации, предоставленной Министерством обороны, были задействованы как минимум восемь беспилотных аппаратов самолётного типа. Эксперт в области безопасности, военный аналитик Игрь Герасимов прокомментировал произошедшее в беседе с Pravda.Ru.

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Он считает, что атака была результатом работы спецслужб США, которым помогают союзники, находящиеся в РФ. Прилетевшие беспилотники могли быть запущены не с территории Украины, а с Московской области.

Герасимов считает, что данными действиями Киев хотел повлиять на мнение президента Владимира Путина.

"Американцы по линии спецслужбы давят на то, чтобы Россия уступила Украине какие-то территории, которые мы сейчас контролируем. Вот и всё. Эта атака — только повлиять на мнение президента. Речь идёт о Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях", — отметил эксперт.

Герасимов не исключил, что сейчас идут скрытые договорённости о присоединении к РФ Харьковской и Одесской областей.

Эксперт указал на возможные варианты ответа Москвы на атаку дронов.

"Это может быть устранение тех взорвавшихся главарей Украины. Я имею в виду Кирилла Буданова, Алексея Данилова, которые выражают античеловеческие настроения, не говоря уж об антирусских. Я не исключаю, что к ним может прилететь "Кинжал", — выразил своё мнение Герасимов.