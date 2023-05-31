Угроза тылу: Как Россия будет противостоять дронам и дальнобойным ракетам

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В последние недели происходят атаки беспилотных аппаратов Вооружённых сил Украины на российские города.

Фото: https://t.me/readovkanews/59781

К примеру, в начале мая два беспилотника атаковали Кремль в Москве, взорвавшись над куполом Сенатского дворца. Многие тогда посчитали, что это было покушение на президента России Владимира Путина, пишет Общественная Служба Новостей.

А 30 мая восемь дронов-камикадзе напали на несколько столичных районов и районов Московской области, незначительно повредив несколько многоэтажек, но к счастью, люди не пострадали.

Для эффективной борьбы в первую очередь ВС РФ нужна действенная система радиолокационной разведки. Она уже развернута, но ее возможности надо усиливать на порядок. Сказать это легко, правда, необходимо нужное количество техники и специалистов.

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