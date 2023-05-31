Малопургинский изувер получил 9 лет строгого режима за избиение своей сожительницы

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В объединённой пресс-службе судов Удмуртии сообщили о завершении судебного процесса над жителем Малопургинского района, который нанёс своей сожительнице телесные повреждения повлёкшие смерть.

Фото: crimea-news.com

Сообщается, что 3 января гражданин по фамилии Рысов находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей женщиной на почве ревности. Мужчина в ходе выяснения отношений нанёс сожительнице многочисленные удары по голове и другим частям тела. Из-за полученных травм женщина скончалась.

Рысов дабы избежать уголовного наказания вынес тело на улицу и закопал в снег во дворе многоквартирного дома. Но через две недели труп обнаружили правоохранительные органы.

На суде мужчина полностью признал свою вину. Виновному назначили наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает udm-info.ru.

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