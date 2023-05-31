Спустя 28 лет пойманы виновные в кровавой расправе в Оренбурге: оказались совсем рядом

Следственный комитет в Новосибирске сообщает о том, что найдены и задержаны преступники, которые 28 лет назад совершили тройное убийство. В ведомстве рассказали, что мужчин подозревают в убийстве троих людей, в том числе беременной женщины.

Фото: МВД Казахстана

Сообщается, что двое злоумышленников проникли в квартиру в Оренбурге, задушили и нанесли ножевые ранения двум детям и женщине. Также из квартиры были похищены три миллиона рублей. После трагедии было возбуждено уголовное дело.

Подельникам удавалось долгое время скрываться от правосудия, но одного из преступников задержали в апреле 2023 года. Мужчина скрывался, поменял фамилию и место жительства. Второй злодей задержан в Новосибирске и ждёт своего наказания. Об этом сообщает atas.info.

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