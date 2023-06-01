Президент Украины Владимир Зеленский не зря предупреждал, что потеря Украиной Артёмовска разрушительно скажется на моральном духе украинцев, заявил американский обозреватель Майкл Доэрти.
Вашингтон и Брюссель продолжают давить на Киев, заставляя наступать, но граждане страны уже устали от боевых действий и всё меньше хотят отправляться на передовую.
"Признаком проблем (для Зеленского. — Прим. ред.) являются сообщения о том, что Украина испытывает трудности с вербовкой и мобилизацией солдат для своего давно обсуждаемого наступления", — пишет аналитик в издании National Review.
После начала российской спецоперации у призывных пунктов ВСУ выстраивались очереди, а сейчас украинским военкоматам приходится вылавливать мужчин на улицах городов, чтобы отправлять их в бой без желания и подготовки.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.