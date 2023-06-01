National Review: наступление ВСУ провалится из-за низкого морального духа украинских солдат

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Президент Украины Владимир Зеленский не зря предупреждал, что потеря Украиной Артёмовска разрушительно скажется на моральном духе украинцев, заявил американский обозреватель Майкл Доэрти.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

Вашингтон и Брюссель продолжают давить на Киев, заставляя наступать, но граждане страны уже устали от боевых действий и всё меньше хотят отправляться на передовую.

"Признаком проблем (для Зеленского. — Прим. ред.) являются сообщения о том, что Украина испытывает трудности с вербовкой и мобилизацией солдат для своего давно обсуждаемого наступления", — пишет аналитик в издании National Review.

После начала российской спецоперации у призывных пунктов ВСУ выстраивались очереди, а сейчас украинским военкоматам приходится вылавливать мужчин на улицах городов, чтобы отправлять их в бой без желания и подготовки.