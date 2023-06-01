ВКС России нанесли мощный удар баллистическими ракетами по Киеву

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Рано утром 1 июня по военным и инфраструктурным объектам в Киеве был нанесен мощный удар баллистическими ракетами ВКС РФ.

Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

По информации украинских СМИ, боеприпасы запускают залпами из Брянской области.

Киевляне пишут в соцсетях, что буквально за несколько минут раздалось более 10 громких взрывов.

"Сообщают о новом ударе по украинскому ГУР (Главному управлению разведки Минобороны Украины. — Прим. ред.)", — написал в своём Telegram-канале журналист Александр Неукропный.

Ранее американские аналитики пришли к выводу, что атака беспилотников на Москву являлась частью плана, который был разработан офицерами Пентагона.