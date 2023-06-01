Рано утром 1 июня по военным и инфраструктурным объектам в Киеве был нанесен мощный удар баллистическими ракетами ВКС РФ.
По информации украинских СМИ, боеприпасы запускают залпами из Брянской области.
Киевляне пишут в соцсетях, что буквально за несколько минут раздалось более 10 громких взрывов.
"Сообщают о новом ударе по украинскому ГУР (Главному управлению разведки Минобороны Украины. — Прим. ред.)", — написал в своём Telegram-канале журналист Александр Неукропный.
Ранее американские аналитики пришли к выводу, что атака беспилотников на Москву являлась частью плана, который был разработан офицерами Пентагона.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.