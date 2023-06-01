Военный эксперт Кнутов предупредил об опасности и последствиях съёмки БПЛА и ПВО

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военспец Юрий Кнутов объяснил, какую опасность может представлять съёмка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и средств противовоздушной обороны (ПВО).

Фото: theverge.com

По его словам, во многих российских городах, в том числе в Москве, сейчас нельзя запускать дроны. Он подчеркнул: в случае обнаружения БПЛА необходимо понимать, что его владельцем является либо нарушитель общественного порядка, либо противник.

"Если вы замечаете в небе беспилотник, то лучше не рисковать, а как можно оперативнее сообщить в силовые структуры, МВД, МЧС о том, что вы увидели, где и когда", — пояснил Кнутов в беседе с МК.

Эксперт также призвал россиян не снимать работу пусковых установок, которые сбивают БПЛА и ракеты. Как уточнил специалист, с помощью фотографий противник сможет вычислить местонахождение российских средств ПВО, а затем предпринять новую атаку для обхода этих систем.

Ранее Кнутов не исключил, что количество налётов беспилотников на объекты в РФ увеличится в ближайшее время.