Военспец Юрий Кнутов объяснил, какую опасность может представлять съёмка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и средств противовоздушной обороны (ПВО).
По его словам, во многих российских городах, в том числе в Москве, сейчас нельзя запускать дроны. Он подчеркнул: в случае обнаружения БПЛА необходимо понимать, что его владельцем является либо нарушитель общественного порядка, либо противник.
"Если вы замечаете в небе беспилотник, то лучше не рисковать, а как можно оперативнее сообщить в силовые структуры, МВД, МЧС о том, что вы увидели, где и когда", — пояснил Кнутов в беседе с МК.
Эксперт также призвал россиян не снимать работу пусковых установок, которые сбивают БПЛА и ракеты. Как уточнил специалист, с помощью фотографий противник сможет вычислить местонахождение российских средств ПВО, а затем предпринять новую атаку для обхода этих систем.
Ранее Кнутов не исключил, что количество налётов беспилотников на объекты в РФ увеличится в ближайшее время.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.