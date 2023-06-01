Утром 1 июня воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской областях.
Об этом сообщает РИА Новости.
Сегодня ночью в Киеве прогремело более десяти взрывов за несколько минут. Украинские системы ПВО пытались сбить баллистические ракеты, которые запускались с Брянской области, пишут украинские СМИ.
Киевляне также сообщают, что ночью работал зенитно-ракетный комплекс Iris-Т. Ракета в полёте потеряла цель, и навелась на ближайший источник тепла — на надземные трубы с горячей водой. После прямого попадания в этом районе коллапс.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.