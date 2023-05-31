Россия наносит удары планирующими бомбами по складам ВСУ в Запорожской области

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вечером 31 мая Воздушно-космические войска России наносят удары по "украинской" части Запорожской области.

Фото: https://t.me/starukhofficial

Об этом в Telegram-канале сообщает председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На Запорожье громко", — в частности пишет сотрудник областной администрации.

Он добавил, что ВКС России активно работают планирующими бомбами по военным складам и ангарам с боекомплектом и техникой украинской армии.

Удары наносятся в Гуляйполе и окрестностях, а также в Орехове и Ореховском районе. Помимо того удары зафиксированы в части Пологовского района, который также находится под контролем ВСУ.

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