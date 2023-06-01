Населённый пункт Шебекино Белгородской области находится под непрекращающимся огнём боевиков украинской армии. По мнению военного эксперта Константина Сивкова, защитить регион от обстрелов способно только освобождение Харькова. Более того, город может перейти под контроль ВС РФ в достаточно короткие сроки с военной точки зрения, указал специалист.
"Введением военного положения врага не разгромить, разгромить можно проведением наступательных операций. Даже обороной врага не громят. Швыряние ракетами к конечной цели не приведёт, это лишь средство, которое обеспечивает подготовку условий для крупномасштабного наступления", — отметил он в беседе с НСН.
Сивков подчеркнул, что боевики ВСУ используют манёвренные установки, которые можно уничтожить при помощи авиации. Однако поражение систем противника не остановит киевское руководство. Командование украинской армии будет поставлять в регион новые виды вооружения и снова открывать огонь по мирному населению, заключил Сивков.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.