Белгородский губернатор Гладков: ситуация в Шебекино ухудшается. Из города эвакуируют детей ⠀

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ситуация в городе Шебекино ухудшается, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам главы региона, из-за массированного ночного обстрела ВСУ пострадали четыре человека. Сегодня из населённого пункта начнут эвакуировать детей.

Фото: t.me/ vvgladkov

Как уточнил губернатор, из-за удара украинских националистов пострадали четверо граждан. Двоим потребовалась скорая медпомощь. Мужчина получил осколочные ранения шеи и спины. Он в тяжёлом состоянии. У женщины осколочные ранения руки и предплечья.

По словам главы региона, сегодня службы начнут эвакуировать из города детей в Воронеж.

"Снарядами "Града" выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных, четыре частных домовладениях, а также школе и два административных зданиях. Один магазин полностью сгорел, — сообщил Гладков. — Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж".

Ранее украинские националисты нанесли удар по пункту временного размещения, где находились мирные граждане.