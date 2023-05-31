Ситуация в городе Шебекино ухудшается, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам главы региона, из-за массированного ночного обстрела ВСУ пострадали четыре человека. Сегодня из населённого пункта начнут эвакуировать детей.
Как уточнил губернатор, из-за удара украинских националистов пострадали четверо граждан. Двоим потребовалась скорая медпомощь. Мужчина получил осколочные ранения шеи и спины. Он в тяжёлом состоянии. У женщины осколочные ранения руки и предплечья.
По словам главы региона, сегодня службы начнут эвакуировать из города детей в Воронеж.
"Снарядами "Града" выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных, четыре частных домовладениях, а также школе и два административных зданиях. Один магазин полностью сгорел, — сообщил Гладков. — Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж".
Ранее украинские националисты нанесли удар по пункту временного размещения, где находились мирные граждане.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пользователи Сети раскритиковали Зеленского за слова о президенте Турции.