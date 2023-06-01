Украина ошибочно поверила в безграничную силу западных политиков. Об этом написал журналист Mysl Polska Антоний Конюшевский.
"Украина восприняла некоторые ложные идеи и сделала шаг в неверном направлении", — подчеркнул публицист.
По его мнению, Киев напрасно считает, что способен бороться с Москвой и создать державу. При этом Запад использует Украины в корыстных целях и пытается сдержать Россию, предупредил Конюшевский. Он добавил, что политики игнорируют интересы Киева, планируют затягивать столкновение.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.