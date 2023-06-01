Mysl Polska: западные лидеры обманули Украину, убедив её в возможности победить Россию

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина ошибочно поверила в безграничную силу западных политиков. Об этом написал журналист Mysl Polska Антоний Конюшевский.

Фото: rusvesna.su

"Украина восприняла некоторые ложные идеи и сделала шаг в неверном направлении", — подчеркнул публицист.

По его мнению, Киев напрасно считает, что способен бороться с Москвой и создать державу. При этом Запад использует Украины в корыстных целях и пытается сдержать Россию, предупредил Конюшевский. Он добавил, что политики игнорируют интересы Киева, планируют затягивать столкновение.